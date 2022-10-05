Учёный из УрФУ поучаствовал в исследованиях, получивших Нобелевскую премию
Общество
Фото: Уральское отделение РАН / www.uran.ru
В 2022-м году одним из обладателей Нобелевской премии стал шведский учёный Сванте Паабо. В его исследованиях эволюции человека поучаствовал уральский коллега из Уральского федерального университета.
На сайте «Нобелевки» говорится, что Паабо получил премию в области физиологии и медицины. В официальной формулировке, объясняющей вручение премии сказано: «за открытия, касающиеся геномов вымерших гоминидов и эволюции человека». Открытия эти делались на основании археологических находок, сделанных в разных частях планеты. В том числе — в России. К исследованиям усть-ишимского человека приложил руку Павел Косинцев, палеонтолог из УрФУ, поэтому можно считать, что какая-то доля Нобелевской премии по праву принадлежит и ему.
Усть-ишимский человек — это один из представителей вида Homo Sapiens. Его останки и следы деятельности были обнаружены в Омской области, возле села Усть-Ишим (отсюда и название). Учёные считают, что усть-ишимский человек жил 45 тысяч лет назад.
На сайте «Нобелевки» говорится, что Паабо получил премию в области физиологии и медицины. В официальной формулировке, объясняющей вручение премии сказано: «за открытия, касающиеся геномов вымерших гоминидов и эволюции человека». Открытия эти делались на основании археологических находок, сделанных в разных частях планеты. В том числе — в России. К исследованиям усть-ишимского человека приложил руку Павел Косинцев, палеонтолог из УрФУ, поэтому можно считать, что какая-то доля Нобелевской премии по праву принадлежит и ему.
Усть-ишимский человек — это один из представителей вида Homo Sapiens. Его останки и следы деятельности были обнаружены в Омской области, возле села Усть-Ишим (отсюда и название). Учёные считают, что усть-ишимский человек жил 45 тысяч лет назад.
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