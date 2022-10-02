По-осеннему тепло будет в Свердловской области в ближайшие дни
Общество
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Во второй половине недели в Свердловской области и Екатеринбурге ожидается по-осеннему теплая погода. Возможны дожди, а ночью и утром – туман.
В четверг, 6 октября, в области ночью переменная облачность, местами небольшой дождь, днем облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный дождь. Ночью и утром местами туман. Ночью +2…+7, днем +9…+14°С. Ветер юго-западный, южный со скоростью 3-8 м/сек.
В Екатеринбурге ночью переменная облачность, днем облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ночью +5…+7°С, днем +10…+12°С. Ветер юго-западный со скоростью 3-8 м/сек.
В пятницу, 7 октября, в регионе облачно с прояснениями, ночью местами, днем в большинстве районов небольшой дождь. Ночью +2…+7°С, днем +7…+12°С. Ветер юго-западный, западный со скоростью 4-9 м/сек.
В уральской столице облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью +5…+7°С, днем +10…+12°С. Ветер юго-западный, западный со скоростью 4-9 м/сек.
В субботу, 8 октября, в Свердловской области облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный дождь. Ночью +3…+8°С, днем +6…+11°С. Ветер западный со скоростью 4-9 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ночью +4…+6°С, днем +8…+10°С. Ветер западный со скоростью 4-9 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В четверг, 6 октября, в области ночью переменная облачность, местами небольшой дождь, днем облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный дождь. Ночью и утром местами туман. Ночью +2…+7, днем +9…+14°С. Ветер юго-западный, южный со скоростью 3-8 м/сек.
В Екатеринбурге ночью переменная облачность, днем облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ночью +5…+7°С, днем +10…+12°С. Ветер юго-западный со скоростью 3-8 м/сек.
В пятницу, 7 октября, в регионе облачно с прояснениями, ночью местами, днем в большинстве районов небольшой дождь. Ночью +2…+7°С, днем +7…+12°С. Ветер юго-западный, западный со скоростью 4-9 м/сек.
В уральской столице облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью +5…+7°С, днем +10…+12°С. Ветер юго-западный, западный со скоростью 4-9 м/сек.
В субботу, 8 октября, в Свердловской области облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный дождь. Ночью +3…+8°С, днем +6…+11°С. Ветер западный со скоростью 4-9 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ночью +4…+6°С, днем +8…+10°С. Ветер западный со скоростью 4-9 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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