Двухэтажный туристический поезд прибудет из Самары в Екатеринбург

«Поезд будет в Екатеринбурге 5 ноября. Развлекательная программа подготовлена как для взрослых, так и для детей. Туристы смогут посетить музейный комплекс УГМК, галерею «Главный проспект», где познакомятся с экспозицией камней и минералов, а также побывают в Свердловской киностудии, в центре камнерезного дела имени А. К. Денисова-Уральского и изучат историю развития города», — рассказала директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмира Туканова.

Максим Маркин © Вечерние ведомости

Туристов из Самары и Уфы доставят в Екатеринбург на двухэтажном поезде. Поезд отправится с железнодорожного вокзала Самары 3 ноября и поедет по маршруту Самара – Уфа – Екатеринбург. Он организован Куйбышевским филиалом федеральной пассажирской компании и региональными туроператорами.В начале круиза туристы совершат остановку в Уфе, там они смогут посетить Национальный музей, увидеть выступление лучников и кураистов. Жители Башкирии тоже смогут присоединиться к путешествию.В поезде будут комфортабельные вагоны категории купе и CB, оборудованные кондиционерами, биотуалетами, и розетками для зарядки гаджетов. Ожидается, что в Екатеринбург на двухэтажном поезде прибудут 300 человек.