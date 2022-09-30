Еще 782 жителя Свердловской области заболели коронавирусом
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
За сутки в Свердловской области коронавирус подтвердили у 782 человек. С начала пандемии в регионе зарегистрировано 526 586 случаев COVID-19.
В связи с выздоровлением выписали 855 пациентов. Общее число вылечившихся – 503 561.
От коронавируса умер один человек. Всего в регионе зафиксировано 10 828 летальных исходов.
В связи с выздоровлением выписали 855 пациентов. Общее число вылечившихся – 503 561.
От коронавируса умер один человек. Всего в регионе зафиксировано 10 828 летальных исходов.
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