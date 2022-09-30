Федеральный и свердловский омбудсмены съездят в 32-й военный городок после сообщений о поножовщине

«Да, туда приехали люди с достаточной степенью опьянения, не с нашей территории. Информацию о поножовщине с 13 ранеными не подтвердил ни военный прокурор, ни гарнизонный командир», – отметила Мерзлякова.

«Вообще, фейков много, отсекайте их», – добавила Мерзлякова.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова прокомментировала на брифинге слухи о поножовщине среди мобилизованных в 32-м военном городке в Екатеринбурге.Татьяна Мерзлякова заявила, что поедет в 32-й военный городок, чтобы еще раз проверить слухи, вместе с федеральным омбудсменом Татьяной Москальковой, которая сейчас находится в Екатеринбурге. В Минобороны РФ информацию о драке не комментировали.