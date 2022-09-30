Федеральный и свердловский омбудсмены съездят в 32-й военный городок после сообщений о поножовщине
Общество
Фото: скриншот трансляции брифинга / Е1.RU
Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова прокомментировала на брифинге слухи о поножовщине среди мобилизованных в 32-м военном городке в Екатеринбурге.
Татьяна Мерзлякова заявила, что поедет в 32-й военный городок, чтобы еще раз проверить слухи, вместе с федеральным омбудсменом Татьяной Москальковой, которая сейчас находится в Екатеринбурге. В Минобороны РФ информацию о драке не комментировали.
«Да, туда приехали люди с достаточной степенью опьянения, не с нашей территории. Информацию о поножовщине с 13 ранеными не подтвердил ни военный прокурор, ни гарнизонный командир», – отметила Мерзлякова.
Татьяна Мерзлякова заявила, что поедет в 32-й военный городок, чтобы еще раз проверить слухи, вместе с федеральным омбудсменом Татьяной Москальковой, которая сейчас находится в Екатеринбурге. В Минобороны РФ информацию о драке не комментировали.
«Вообще, фейков много, отсекайте их», – добавила Мерзлякова.
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