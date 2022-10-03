В аэропорту Кольцово поймали пытавшегося провести почти 100 флаконов духов мужчину
Общество
Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления
В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали безработного гражданина из Пермского края, который попытался провести 94 флакона брендированных духов через границу. Об этом «Вечерним Ведомостям» сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.
Мужчина прилетел рейсом Душанбе – Екатеринбург и прошел в «зеленом» коридоре, тем самым заявив, что у него отсутствует товар, подлежащий обязательному письменному декларированию. В результате осмотра его сумки было обнаружено большое количество парфюмерии, общим весом 4,6 кг. Мужчина начал доказывать, что приобрел их в Таджикистане для личного использования: подарки друзьям и родственникам.
Таможенники посчитали такое количество товара коммерческой партией, поэтому духи были изъяты и направлены на экспертизу.
В отношении мужчины возбуждено дело об административном нарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ (не декларирование в установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию). Нарушителю грозит штраф.
Мужчина прилетел рейсом Душанбе – Екатеринбург и прошел в «зеленом» коридоре, тем самым заявив, что у него отсутствует товар, подлежащий обязательному письменному декларированию. В результате осмотра его сумки было обнаружено большое количество парфюмерии, общим весом 4,6 кг. Мужчина начал доказывать, что приобрел их в Таджикистане для личного использования: подарки друзьям и родственникам.
Таможенники посчитали такое количество товара коммерческой партией, поэтому духи были изъяты и направлены на экспертизу.
В отношении мужчины возбуждено дело об административном нарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ (не декларирование в установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию). Нарушителю грозит штраф.
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