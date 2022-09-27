Антирейтинг регионов по уровню загрязнения водоемов возглавила Свердловская область
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Свердловская область стала лидером антирейтинга регионов России по уровню загрязнения водоемов. Исследование результативности мер по экологической реабилитации водных объектов провела Счетная палата РФ.
В отчете, опубликованном на сайте Счетной палаты РФ, говорится, что на протяжении последних 10 лет на Свердловскую область приходится наибольшее среди других регионов России количество случаев высокого и экстремально высокого уровня загрязнения.
Отмечается, что кроме Свердловской области в список регионов с наибольшей долей проб воды, не соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям, с 2012 по 2020 год постоянно входили Архангельская, Владимирская, Ленинградская, Новгородская области и Москва. В различные годы в этот список также попадали Кировская, Кемеровская, Нижегородская и Пензенская области.
Счетная палата РФ в целом сделала вывод, что в России недостаточная эффективность решения задач по восстановлению водных объектов.
В отчете, опубликованном на сайте Счетной палаты РФ, говорится, что на протяжении последних 10 лет на Свердловскую область приходится наибольшее среди других регионов России количество случаев высокого и экстремально высокого уровня загрязнения.
Отмечается, что кроме Свердловской области в список регионов с наибольшей долей проб воды, не соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям, с 2012 по 2020 год постоянно входили Архангельская, Владимирская, Ленинградская, Новгородская области и Москва. В различные годы в этот список также попадали Кировская, Кемеровская, Нижегородская и Пензенская области.
Счетная палата РФ в целом сделала вывод, что в России недостаточная эффективность решения задач по восстановлению водных объектов.
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