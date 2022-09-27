Антирейтинг регионов по уровню загрязнения водоемов возглавила Свердловская область

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Свердловская область стала лидером антирейтинга регионов России по уровню загрязнения водоемов. Исследование результативности мер по экологической реабилитации водных объектов провела Счетная палата РФ.В отчете, опубликованном на сайте Счетной палаты РФ, говорится, что на протяжении последних 10 лет на Свердловскую область приходится наибольшее среди других регионов России количество случаев высокого и экстремально высокого уровня загрязнения.Отмечается, что кроме Свердловской области в список регионов с наибольшей долей проб воды, не соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям, с 2012 по 2020 год постоянно входили Архангельская, Владимирская, Ленинградская, Новгородская области и Москва. В различные годы в этот список также попадали Кировская, Кемеровская, Нижегородская и Пензенская области.Счетная палата РФ в целом сделала вывод, что в России недостаточная эффективность решения задач по восстановлению водных объектов.