Более шести млн рублей направил «Святогор» на газификацию домов в Красноуральске

– На сегодняшний день работы по проведению наружного газоснабжения подходят к завершению. По всем десяти домам фасадные газопроводы уже установлены, специалисты зашли непосредственно в квартиры. В целях дополнительных мер безопасности здесь предусмотрена установка системы автоматизации и датчиков загазованности, а также электромагнитных клапанов для аварийного отключения подачи, – рассказал директор МКУ «Управление ЖКХ и энергетики ГО Красноуральск» Дмитрий Созинов.



Фото: пресс-служба УГМК

Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости

АО «Святогор» продолжает финансировать проект по газификации домов в Красноуральске. В настоящее время на благотворительные средства предприятия ведутся работы по газификации второй очереди проекта. В него вошли десять двухэтажных домов по улицам Советская, Каляева, Калинина и Устинова.Работы по монтажу трубопроводов выполняют специалисты подрядной организации. Перед ними стоит задача газифицировать все 64 квартиры в срок до 20 декабря текущего года. На эти цели градообразующее предприятие направило более шести миллионов рублей.