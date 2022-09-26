Более шести млн рублей направил «Святогор» на газификацию домов в Красноуральске
Общество
Фото: пресс-служба УГМК
АО «Святогор» продолжает финансировать проект по газификации домов в Красноуральске. В настоящее время на благотворительные средства предприятия ведутся работы по газификации второй очереди проекта. В него вошли десять двухэтажных домов по улицам Советская, Каляева, Калинина и Устинова.
Работы по монтажу трубопроводов выполняют специалисты подрядной организации. Перед ними стоит задача газифицировать все 64 квартиры в срок до 20 декабря текущего года. На эти цели градообразующее предприятие направило более шести миллионов рублей.
– На сегодняшний день работы по проведению наружного газоснабжения подходят к завершению. По всем десяти домам фасадные газопроводы уже установлены, специалисты зашли непосредственно в квартиры. В целях дополнительных мер безопасности здесь предусмотрена установка системы автоматизации и датчиков загазованности, а также электромагнитных клапанов для аварийного отключения подачи, – рассказал директор МКУ «Управление ЖКХ и энергетики ГО Красноуральск» Дмитрий Созинов.
Работы по монтажу трубопроводов выполняют специалисты подрядной организации. Перед ними стоит задача газифицировать все 64 квартиры в срок до 20 декабря текущего года. На эти цели градообразующее предприятие направило более шести миллионов рублей.
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