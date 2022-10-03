Екатеринбуржцы назвали достойную зарплату учителя

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня, 5 октября, в России празднуется День учителя. Специалисты сервиса Работа.ру провели опрос и выяснили, сколько, по мнению россиян, должны зарабатывать преподаватели. Жители Екатеринбурга посчитали достойной зарплатой – почти 70 тысяч рублей.По мнению респондентов из Екатеринбурга, каждый месяц учителя должны получать 69 тысяч рублей. В Москве считают, что преподаватели должны зарабатывать 119,4 тысячи рублей в месяц, в Санкт-Петербурге – 95,2 тысячи рублей, в Красноярске – 90,9 тысячи рублей, а в Ростове-на-Дону – 70,1 тысячи рублей.Жители Уфы посчитали, что зарплата учителей должна составлять 68 тысяч рублей, жители Новосибирска – 66,7 тысячи рублей, а жители Самары – 62,3 тысячи рублей.