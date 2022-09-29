Портреты екатеринбургских тигров и медведей украсят аверсы монет

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Изображения исчезающих видов животных будут размещены на новых памятных монетах. Их готовится выпустить Банк России, — сообщает агентство ярких новостей «Моменты». Среди прочих животных, моделями для чеканки послужили и обитатели Екатеринбургского зоопарка.На золотой 50-рублёвой монете будет изображён один из двух амурских тигров, живущих в Екатеринбурге. Одного из них зовут Джагар, а вторую — Джуна. Тигриная самка поселилась в местном зоопарке в 2018-м года, а её полосатый кавалер приехал в Екатеринбург из Ижевского зоопарка в 2016-м году. На другой монете разместят изображение полярного медведя из Екатеринбурга. Скорее всего — старожилки Айны. Она появилась в Екатеринбургском зоопарке с началом нового тысячелетия — переехала сюда из Пермского зоопарка.Всего Банк выпустит 150 разновидностей монет с изображениями исчезающих животных на аверсах. Помимо амурских тигров и белых медведей, это будет дальневосточная черепаха, кольчатая нерпа, горный баран.