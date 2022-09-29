Портреты екатеринбургских тигров и медведей украсят аверсы монет

18.58 Вторник, 4 октября 2022
Общество
Фото: официальный сайт Екатеринбургского зоопарка / зоопарк.екатеринбург.рф
Изображения исчезающих видов животных будут размещены на новых памятных монетах. Их готовится выпустить Банк России, — сообщает агентство ярких новостей «Моменты». Среди прочих животных, моделями для чеканки послужили и обитатели Екатеринбургского зоопарка.

На золотой 50-рублёвой монете будет изображён один из двух амурских тигров, живущих в Екатеринбурге. Одного из них зовут Джагар, а вторую — Джуна. Тигриная самка поселилась в местном зоопарке в 2018-м года, а её полосатый кавалер приехал в Екатеринбург из Ижевского зоопарка в 2016-м году. На другой монете разместят изображение полярного медведя из Екатеринбурга. Скорее всего — старожилки Айны. Она появилась в Екатеринбургском зоопарке с началом нового тысячелетия — переехала сюда из Пермского зоопарка.

Всего Банк выпустит 150 разновидностей монет с изображениями исчезающих животных на аверсах. Помимо амурских тигров и белых медведей, это будет дальневосточная черепаха, кольчатая нерпа, горный баран.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости
Похожие материалы
Лавр на ладан дышит, но в Екатеринбурге за его жизнь идёт борьба
29 сентября 2022
Меломаны Екатеринбурга не дождутся многих заявленных концертов
28 сентября 2022
Уральский историк стал видеоблогером
28 сентября 2022
Полицейские выпроводили двух девушек из екатеринбургского метро после откровенной фотосессии
02 октября 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Осмотр детской травмы

Как работает травмпункт в Екатеринбурге, в котором принимает единственный врач, а дети по два часа ждут в очереди
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
  • Самое важное
20:28 В Свердловской области проходит второй этап конкурса «Народный участковый»
19:55 Наёмная уборщица «очистила» квартиру нанимательницы в Екатеринбурге на полсотни рублей
19:39 Началась валка деревьев под застройку в екатеринбургской «Республике Лодыгина»
18:58 Портреты екатеринбургских тигров и медведей украсят аверсы монет
18:40 В Екатеринбурге из-за аварии на городских коммуникациях часть дома на Совхозной остаётся без отопления
18:26 Арбенина с «Ночными снайперами» выступит на отремонтированной арене ДИВСа
17:50 Из Екатеринбурга открываются новые рейсы в Минск
17:24 На трассе Екатеринбург – Серов автомобиль насмерть сбил велосипедиста
16:51 Для детей работников оборонных предприятий в Екатеринбурге создадут дежурные группы
16:22 Водителя BMW арестовали в Екатеринбурге за отказ снимать тонировку
15:53 Бывшего преподавателя вуза в Екатеринбурге осудят за получение взяток от студентов
15:20 В лесах Свердловской области действует 16 пожаров
14:52 В Екатеринбурге отложили проверку сирен
14:21 У фонда «ЗООзащита» в Екатеринбурге накопился долг в полмиллиона рублей
13:50 Двух жителей Нижнего Тагила осудили за незаконный оборот контрафактных сигарет
13:23 В Свердловской области выявили 713 новых случаев коронавируса
12:52 Под Екатеринбургом ликвидировали торфяной пожар
12:26 Мобилизованного многодетного екатеринбуржца с хроническим заболеванием вернули домой
11:54 Две женщины ушли в лес в Свердловской области и пропали
11:27 В Свердловской области зафиксировали 39 тысяч случаев ОРВИ за неделю
10:55 Автоинспекторы задержали в Екатеринбурге 13 пьяных водителей
10:21 Ночной пожар в Екатеринбурге вывел на улицу 20 человек
09:56 Экоактивисты продолжают высаживать деревья в Свердловской области
09:22 Мэр Екатеринбурга определил под застройку территорию инструментального завода
21:20 Екатеринбургский Ельцин Центр не даёт покоя буйным
20:40 На Эльмаше поймали разбойника
Все новости Свердловской области
11:01 На Сахалине семьям мобилизованных раздадут по 5 кг свежемороженой рыбы на человека
10:20 Глава Союза журналистов Карелии уехал из России
09:16 В Новосибирском военном училище умер один из мобилизованных
08:56 Суд продлил принудительное лечение якутского шамана Габышева в психиатрической больнице
18:25 Путин выступил на церемонии подписания договоров о вхождении новых территорий в РФ
17:27 Путин призвал Киев прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров
16:57 51-летний житель Омска получил два года условно за унижение достоинства женщин
16:05 Глава Владимирской области: за неделю вернулись домой 72 мобилизованных по ошибке
15:40 В Москве задержали беременную научную журналистку Асю Казанцеву
15:14 В Тыве семьям мобилизованных выдадут по барану, два мешка с картошкой и 50 кг муки
14:11 РПЦ: Патриарх Кирилл заразился коронавирусом, все встречи отменены
13:59 Челябинский губернатор предложил собрать для мобилизованных спальные мешки, свой он уже передал
12:55 Парламент Башкирии внес в ГД законопроект об участии осужденных в военных действиях
11:49 С мобилизованных могут снять запрет заниматься предпринимательством
11:29 В Красноярском крае родители держали 13-летнюю дочь на цепи, отец задержан
11:07 Росавиация продлила запрет на полеты в 11 аэропортов до 10 октября
10:46 В Финляндии вступил в силу запрет для въезда туристов из России
10:25 В Новосибирске ФСБ задержала подозреваемого в организации поджогов военкоматов
13:30 Разброд и шагание
10:58 Володин: гражданам на воинском учете выезд за границу без разрешения военкоматов запрещен
09:58 Раненого военкома Усть-Илимска вывели из медикаментозной комы
09:45 В Новосибирске попытались поджечь военкомат, подозреваемый задержан
20:10 Гладков: из-за детонации боеприпаса в Белгородской области пострадали 14 человек
18:40 Госдума приняла закон о кредитных каникулах для мобилизованных
18:21 Правозащитники раскритиковали новые составы общественных наблюдательных комиссий
17:36 Собянин: военкоматы Москвы после проверки разослали уведомления об отзыве повесток
Все новости России и мира
20:28 В Свердловской области проходит второй этап конкурса «Народный участковый»
19:55 Наёмная уборщица «очистила» квартиру нанимательницы в Екатеринбурге на полсотни рублей
19:39 Началась валка деревьев под застройку в екатеринбургской «Республике Лодыгина»
18:58 Портреты екатеринбургских тигров и медведей украсят аверсы монет
18:40 В Екатеринбурге из-за аварии на городских коммуникациях часть дома на Совхозной остаётся без отопления
18:26 Арбенина с «Ночными снайперами» выступит на отремонтированной арене ДИВСа
17:50 Из Екатеринбурга открываются новые рейсы в Минск
17:24 На трассе Екатеринбург – Серов автомобиль насмерть сбил велосипедиста
16:51 Для детей работников оборонных предприятий в Екатеринбурге создадут дежурные группы
16:22 Водителя BMW арестовали в Екатеринбурге за отказ снимать тонировку
15:53 Бывшего преподавателя вуза в Екатеринбурге осудят за получение взяток от студентов
15:20 В лесах Свердловской области действует 16 пожаров
14:52 В Екатеринбурге отложили проверку сирен
14:21 У фонда «ЗООзащита» в Екатеринбурге накопился долг в полмиллиона рублей
13:50 Двух жителей Нижнего Тагила осудили за незаконный оборот контрафактных сигарет
13:23 В Свердловской области выявили 713 новых случаев коронавируса
13:22 Жительница Прикамья осуждена за совершение двух краж
12:54 В Пермском крае завершились работы по государственной инвентаризации лесов
12:52 Под Екатеринбургом ликвидировали торфяной пожар
12:45 В Пермском Политехе пройдет международная конференция в сфере транспортного комплекса
12:26 Мобилизованного многодетного екатеринбуржца с хроническим заболеванием вернули домой
11:54 Две женщины ушли в лес в Свердловской области и пропали
11:27 В Свердловской области зафиксировали 39 тысяч случаев ОРВИ за неделю
10:55 Автоинспекторы задержали в Екатеринбурге 13 пьяных водителей
10:52 Судебные приставы Перми примкнули к экологической инициативе
10:21 Ночной пожар в Екатеринбурге вывел на улицу 20 человек
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK