В Екатеринбурге из-за аварии на городских коммуникациях часть дома на Совхозной остаётся без отопления

Фото предоставлено УК «ЮГ Энерго»

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге часть жильцов дома №2 на улице Совхозной остаются без отопления из-за аварии на городских коммуникациях. В управляющей компании «ЮГ Энерго», которая обслуживают дом, говорят, что не имеют полномочий раскапывать эти трубы, а кто отвечает за этот участок – неизвестно. Об этом «Вечерним ведомостям» рассказали сами жители этого дома.Это проблема коснулась жильцов 3-го подъезда, а также стоматологической поликлиники «Е-дент», которая находится в этой части дома. По словам её заведующей, работать в холода становится невозможно даже с обогревателем. Жильцы выражают опасение, что зимой от холода может лопнуть вся система отопления.В официальном ответе управления жилищного и коммунального хозяйства администрации Екатеринбурга говорится о том, что участок от тепловой камеры до дома, на котором произошла авария, не числится на балансе тепловых организаций АО «ЕТК» и МУП «Екатеринбургэнерго». Там также утверждалось, что после заключения соглашения «ЕТК» выполнит мероприятия по устранения повреждения трубопровода на данном участке.Вчера, по словам жильцов, дом посещала комиссия из представителей администрации и теплосетей. Они заявили, что итоги проверки оказались неудовлетворительными.Сегодня корреспондент «Вечерних ведомостей» звонил в аварийную службу управляющей компании, но там ситуацию никак не прокомментировали, пообещав перезвонить позже.В момент подготовки публикации стало известно, что зону парковки возле дома огородили ограничительными лентами. Представитель управляющей компании попросила жильцов дома убрать свои автомобили, так как в ближайшее время приедет городская аварийная служба – она будет вести раскопки.На момент публикации коммунальщики приступили к раскопкам.