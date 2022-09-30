В Екатеринбурге из-за аварии на городских коммуникациях часть дома на Совхозной остаётся без отопления
Общество
Фото: Юлия Медведева
В Екатеринбурге часть жильцов дома №2 на улице Совхозной остаются без отопления из-за аварии на городских коммуникациях. В управляющей компании «ЮГ Энерго», которая обслуживают дом, говорят, что не имеют полномочий раскапывать эти трубы, а кто отвечает за этот участок – неизвестно. Об этом «Вечерним ведомостям» рассказали сами жители этого дома.
Это проблема коснулась жильцов 3-го подъезда, а также стоматологической поликлиники «Е-дент», которая находится в этой части дома. По словам её заведующей, работать в холода становится невозможно даже с обогревателем. Жильцы выражают опасение, что зимой от холода может лопнуть вся система отопления.
В официальном ответе управления жилищного и коммунального хозяйства администрации Екатеринбурга говорится о том, что участок от тепловой камеры до дома, на котором произошла авария, не числится на балансе тепловых организаций АО «ЕТК» и МУП «Екатеринбургэнерго». Там также утверждалось, что после заключения соглашения «ЕТК» выполнит мероприятия по устранения повреждения трубопровода на данном участке.
Вчера, по словам жильцов, дом посещала комиссия из представителей администрации и теплосетей. Они заявили, что итоги проверки оказались неудовлетворительными.
Сегодня корреспондент «Вечерних ведомостей» звонил в аварийную службу управляющей компании, но там ситуацию никак не прокомментировали, пообещав перезвонить позже.
В момент подготовки публикации стало известно, что зону парковки возле дома огородили ограничительными лентами. Представитель управляющей компании попросила жильцов дома убрать свои автомобили, так как в ближайшее время приедет городская аварийная служба – она будет вести раскопки.
На момент публикации коммунальщики приступили к раскопкам.
Это проблема коснулась жильцов 3-го подъезда, а также стоматологической поликлиники «Е-дент», которая находится в этой части дома. По словам её заведующей, работать в холода становится невозможно даже с обогревателем. Жильцы выражают опасение, что зимой от холода может лопнуть вся система отопления.
В официальном ответе управления жилищного и коммунального хозяйства администрации Екатеринбурга говорится о том, что участок от тепловой камеры до дома, на котором произошла авария, не числится на балансе тепловых организаций АО «ЕТК» и МУП «Екатеринбургэнерго». Там также утверждалось, что после заключения соглашения «ЕТК» выполнит мероприятия по устранения повреждения трубопровода на данном участке.
Вчера, по словам жильцов, дом посещала комиссия из представителей администрации и теплосетей. Они заявили, что итоги проверки оказались неудовлетворительными.
Сегодня корреспондент «Вечерних ведомостей» звонил в аварийную службу управляющей компании, но там ситуацию никак не прокомментировали, пообещав перезвонить позже.
В момент подготовки публикации стало известно, что зону парковки возле дома огородили ограничительными лентами. Представитель управляющей компании попросила жильцов дома убрать свои автомобили, так как в ближайшее время приедет городская аварийная служба – она будет вести раскопки.
На момент публикации коммунальщики приступили к раскопкам.
Фото предоставлено УК «ЮГ Энерго»
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