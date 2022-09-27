Для детей работников оборонных предприятий в Екатеринбурге создадут дежурные группы
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В детсадах Екатеринбурга для ребят, чьи родители работают на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, откроют 12-часовые группы, работающие по шесть дней в неделю. Об этом на брифинге заявил глава департамента образования города Константин Шевченко.
По словам Шевченко, сейчас администрация Екатеринбурга собирает заявки от предприятий ОПК, чтобы рассчитать необходимое количество дежурных групп.
Как в дежурных группах будет организовано питание детей и как распределят нагрузку на воспитателей в детских садах, пока неизвестно.
По словам Шевченко, сейчас администрация Екатеринбурга собирает заявки от предприятий ОПК, чтобы рассчитать необходимое количество дежурных групп.
«Будет несколько форматов: это будет и 12-часовой рабочий день при необходимости, и шестидневная рабочая неделя для детских садов. Как только мы соберем заявки, мы организуем эту работу», – рассказал Константин Шевченко.
Как в дежурных группах будет организовано питание детей и как распределят нагрузку на воспитателей в детских садах, пока неизвестно.
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