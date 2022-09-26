Водителя BMW арестовали в Екатеринбурге за отказ снимать тонировку

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге на 12 суток арестовали водителя BMW, отказавшегося снимать тонировку с автомобиля. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в отделении пропаганды ГИБДД.Житель Екатеринбурга неоднократно привлекался к административной ответственности за управление автомобилем BMW с тонированными стеклами. 32-летний мужчина игнорировал требования сотрудников ГИБДД о снятии тонировки. Тогда автоинспекторы передали материалы в отношении водителя в суд.Чкаловский районный суд Екатеринбурга признал автолюбителя виновным в неповиновении требованию сотрудника полиции и назначил ему наказание в виде 12 суток ареста.