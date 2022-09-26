Водителя BMW арестовали в Екатеринбурге за отказ снимать тонировку
Общество
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
В Екатеринбурге на 12 суток арестовали водителя BMW, отказавшегося снимать тонировку с автомобиля. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в отделении пропаганды ГИБДД.
Житель Екатеринбурга неоднократно привлекался к административной ответственности за управление автомобилем BMW с тонированными стеклами. 32-летний мужчина игнорировал требования сотрудников ГИБДД о снятии тонировки. Тогда автоинспекторы передали материалы в отношении водителя в суд.
Чкаловский районный суд Екатеринбурга признал автолюбителя виновным в неповиновении требованию сотрудника полиции и назначил ему наказание в виде 12 суток ареста.
Житель Екатеринбурга неоднократно привлекался к административной ответственности за управление автомобилем BMW с тонированными стеклами. 32-летний мужчина игнорировал требования сотрудников ГИБДД о снятии тонировки. Тогда автоинспекторы передали материалы в отношении водителя в суд.
Чкаловский районный суд Екатеринбурга признал автолюбителя виновным в неповиновении требованию сотрудника полиции и назначил ему наказание в виде 12 суток ареста.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
За три дня в Екатеринбурге задержали 17 пьяных водителей
26 сентября 2022
26 сентября 2022
Автоинспекторы задержали в Екатеринбурге 13 пьяных водителей
04 октября 2022
04 октября 2022
Автоинспекторы будут ловить в Екатеринбурге пьяных водителей
30 сентября 2022
30 сентября 2022
В Екатеринбурге 17-летняя девочка попала под колеса автомобиля
26 сентября 2022
26 сентября 2022