У фонда «ЗООзащита» в Екатеринбурге накопился долг в полмиллиона рублей
Общество
Фото: фонд «ЗООзащита»
Благотворительный фонд «ЗООзащита» в Екатеринбурге обращается за помощью всех неравнодушных, так как находится в критической ситуации. Его долг составляет 523 306,81 рубля.
Такая сумма складывается из долгов за корм — 280 291,37 рубля, ветеринарные услуги клиник «Ника» и «Клиникой доктора Тебенькова» — 200 467,7 рубля, аренду помещения и коммунальные услуги — 42 547,03 руб.
Если «ЗООзащита» до 9 октября не оплатит хотя бы половину долга за корм, то животные останутся голодными, так как у поставщика нет возможности работать в долг.
Помощь можно оказать через сайт фонда, оформив разовый или ежемесячный платеж. Средства сразу поступят на счет фонда и будут использованы на корм и оплату ветеринарных услуг.
Такая сумма складывается из долгов за корм — 280 291,37 рубля, ветеринарные услуги клиник «Ника» и «Клиникой доктора Тебенькова» — 200 467,7 рубля, аренду помещения и коммунальные услуги — 42 547,03 руб.
«Мы вынуждены отказывать в приеме новых подопечных, потому что нет возможности содержать и лечить тех, кто уже находиться под нашей опекой. Мы пытаемся сделать максимум, чтобы распространить информацию о помощи. Вместе мы можем намного больше», — рассказали в фонде.
Если «ЗООзащита» до 9 октября не оплатит хотя бы половину долга за корм, то животные останутся голодными, так как у поставщика нет возможности работать в долг.
Помощь можно оказать через сайт фонда, оформив разовый или ежемесячный платеж. Средства сразу поступят на счет фонда и будут использованы на корм и оплату ветеринарных услуг.
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