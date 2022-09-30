У фонда «ЗООзащита» в Екатеринбурге накопился долг в полмиллиона рублей

«Мы вынуждены отказывать в приеме новых подопечных, потому что нет возможности содержать и лечить тех, кто уже находиться под нашей опекой. Мы пытаемся сделать максимум, чтобы распространить информацию о помощи. Вместе мы можем намного больше», — рассказали в фонде.

Максим Маркин © Вечерние ведомости