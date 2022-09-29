В Свердловской области выявили 713 новых случаев коронавируса

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области коронавирусом заболели еще 713 человек. Общее число случаев – 525 804.Вылечились еще 876 пациентов. Всего вылечились 502 706 свердловчан.Зафиксировано два летальных исхода. С начала пандемии от коронавируса в регионе умерли 10 827 человека.