В Свердловской области выявили 713 новых случаев коронавируса
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области коронавирусом заболели еще 713 человек. Общее число случаев – 525 804.
Вылечились еще 876 пациентов. Всего вылечились 502 706 свердловчан.
Зафиксировано два летальных исхода. С начала пандемии от коронавируса в регионе умерли 10 827 человека.
Вылечились еще 876 пациентов. Всего вылечились 502 706 свердловчан.
Зафиксировано два летальных исхода. С начала пандемии от коронавируса в регионе умерли 10 827 человека.
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