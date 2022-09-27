Мобилизованного многодетного екатеринбуржца с хроническим заболеванием вернули домой

12.26 Вторник, 4 октября 2022
Общество
Иллюстрация: Вечерние ведомости
Мобилизованного 39-летнего екатеринбуржца Романа Дверникова, у которого трое детей, отпустили домой. Об этом сообщает 66.RU со ссылкой на его родственницу.

«Романа вчера сняли с самолета (его должны были перебросить в Ростов-на-Дону) и вернули в 32-й [военный] городок, вечером отпустили домой. Пока не могу точно сказать, на каких условиях», – рассказала родственница Романа Надежда.


Роману и другим его коллегам вручили повестку через работодателя. Мужчина работает монтером путей на «Уралхиммаше». У Романа две дочери 11 и двух лет и девятилетний сын. Жена находится в декретном отпуске. Также у мужчины есть хроническое заболевание — гипертония. Однако, как сообщала Надежда, предоставленные документы о наличии хронического заболевания в военкомате «посчитали недостаточными».

Супруга мобилизованного писала обращение и.о. военного комиссара Свердловской области Сергею Чиркову, военному прокурору ЦВО Андрею Попову, губернатору Евгению Куйвашеву и генпрокурору РФ Игорь Краснову с просьбой признать призыв Романа Дверникова незаконным. В Минобороны РФ информацию не комментировали.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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