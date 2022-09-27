Мобилизованного многодетного екатеринбуржца с хроническим заболеванием вернули домой

«Романа вчера сняли с самолета (его должны были перебросить в Ростов-на-Дону) и вернули в 32-й [военный] городок, вечером отпустили домой. Пока не могу точно сказать, на каких условиях», – рассказала родственница Романа Надежда.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости