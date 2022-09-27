В Свердловской области зафиксировали 39 тысяч случаев ОРВИ за неделю
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области за прошлую неделю зафиксировано 39 тысяч случаев заболевания ОРВИ. Это ниже уровня предыдущей недели, но выше среднего многолетнего уровня.
Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, среди заболевших 50% – дети.
Неблагополучными по заболеваемости ОРВИ признаны следующие территории: Асбест, ЗАТО Свободный, Краснотурьинск, Артинский городской округ.
Кроме того, за неделю по предварительным диагнозам зарегистрировано 516 случаев внебольничных пневмоний. Это на 10% выше уровня позапрошлой недели.
Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, среди заболевших 50% – дети.
Неблагополучными по заболеваемости ОРВИ признаны следующие территории: Асбест, ЗАТО Свободный, Краснотурьинск, Артинский городской округ.
Кроме того, за неделю по предварительным диагнозам зарегистрировано 516 случаев внебольничных пневмоний. Это на 10% выше уровня позапрошлой недели.
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