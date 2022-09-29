Мэр Екатеринбурга определил под застройку территорию инструментального завода
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проект планировки и межевания квартала улиц Фрунзе – Белинского – Щорса – Степана Разина. На этой территории сейчас находится Свердловский инструментальный завод.
Проект предусматривает строительство многоэтажных домов, паркинга, трансформаторных будок, расширение гимназии №120 и школы №175, а также реконструкцию детского сада №365.
Ожидается, что новостройки увеличат жилищный фонд города на 160 тысяч квадратных метров. В новых домах смогут поселиться более пяти тысяч человек. Все работы планируют завершить к 2030 году.
Добавим, что подготовка проекта началась в 2020 году, а девелоперским бизнесом АО «Свердловский инструментальный завод» занимается с 2014 года. Сам завод возник на этой площадке в 1941 году, в первые годы занимался производством снарядов для «Катюш», впоследствии стал одним из ведущих в стране производителей металлорежущего инструмента.
Проект предусматривает строительство многоэтажных домов, паркинга, трансформаторных будок, расширение гимназии №120 и школы №175, а также реконструкцию детского сада №365.
Ожидается, что новостройки увеличат жилищный фонд города на 160 тысяч квадратных метров. В новых домах смогут поселиться более пяти тысяч человек. Все работы планируют завершить к 2030 году.
Добавим, что подготовка проекта началась в 2020 году, а девелоперским бизнесом АО «Свердловский инструментальный завод» занимается с 2014 года. Сам завод возник на этой площадке в 1941 году, в первые годы занимался производством снарядов для «Катюш», впоследствии стал одним из ведущих в стране производителей металлорежущего инструмента.
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