Легендарный Свердловский рок-клуб вспомнят в Музее Андеграунда

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Днём рождения легендарного Свердловского рок-клуба считается 5-ое октября 1986-го года. Именно тогда был отыгран первый концерт. Таким образом, в 2022-м году «кузнице» уральских рок-легенд исполняется 36 годиков.Накануне этой даты, 4-го октября, в Музее Андеграунда в Екатеринбурге решено провести вечер памяти и поговорить о том ярком явлении, эхо которого до сих пор звучит в российской музыкальной сфере. Формально мероприятие называют лекцией историографа Свердловского рок-клуба Дмитрия Карасюка. В анонсе сказано: «Дмитрий Карасюк расскажет про яркие музыкальные инициативы и эксперименты в андеграундной среде Свердловска еще до появления рок-клуба: о подпольных концертах, нелегальных альбомах и потайных гастролях. На встрече мы вспомним, как и почему появился рок-клуб в нашем городе, какие процессы способствовали этому». Однако, «лекция» будет не совсем обычной — её будут сопровождать песни расцвета рок-клуба, а аудитория своими вопросами сможет направлять ход повествования.Начало вечера, посвященного Свердловского рок-клуба, в 19:00. Музей Андеграунда, напомним, расположен в Екатеринбурге на улице Добролюбова, дом 4.