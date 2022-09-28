Расписание пригородных поездов Красноуфимск – Дружинино изменится в октябре

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В октябре изменится порядок курсирования пригородных поездов Красноуфимск – Дружинино – Красноуфимск. Об этом сообщили в пресс-службе пригородной пассажирской компании «Содружество».Изменения в расписании связаны с ремонтными работами на перегоне Ильмовка – Дружинино.Пригородный поезд № 6573 Дружинино – Красноуфимск с 10 по 14 октября будет отправляться со станции Дружинино на семь минут позже – в 10.44. Прибытие в Красноуфимск назначено на 13.27.С 8 по 12 октября поезд № 6576 Красноуфимск – Дружинино отправится из Красноуфимска на 22 минуты позже – в 13.57, прибытие – в 16.55.Поезд № 6576 Красноуфимск – Дружинино 13 и 14 октября отправится из Красноуфимска в 13.41 (на шесть минут позже). В Дружинино поезд приедет в 16.55. В расписании указано местное время.