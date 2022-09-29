Екатеринбургские экоактивисты обнаружили рядом с Шарташом несанкционированную добычу торфа
Общество
Фото: Елена Кольцова
Несанкционированную добычу торфа обнаружили рядом с Шарташом екатеринбургские экоактивисты. Ямы, образующиеся от выработок, засыпают мусором.
Представительница инициативной группы, эколог Елена Кольцова, рассказала «Вечерним ведомостям», что ранее на данной природной территории (Шарташское или, как его ещё называют, Жулановское болото) было обнаружено множественное произрастание очень редких диких орхидей, представителей флоры Красной книги Свердловской области – Dactylorhiza sp. (Пальчатокоренник пятнистый).
Фото: Елена Кольцова
Помимо снятия верхнего слоя грунта, в этом месте было зафиксировано сваливание строительного мусора. Активисты намерены остановить хозяйственную деятельность на территории произрастания редких растений, по их мнению, это нарушает федеральные законы.
Отметим, что нам не удалось найти в реестре выданных лицензий на недропользование информации о разрешении добычи торфа в Шарташском болоте. Редакция сделала запрос в областное министерство природных ресурсов и экологии с просьбой дать комментарий по поводу сложившейся ситуации.
Представительница инициативной группы, эколог Елена Кольцова, рассказала «Вечерним ведомостям», что ранее на данной природной территории (Шарташское или, как его ещё называют, Жулановское болото) было обнаружено множественное произрастание очень редких диких орхидей, представителей флоры Красной книги Свердловской области – Dactylorhiza sp. (Пальчатокоренник пятнистый).
Фото: Елена Кольцова
Помимо снятия верхнего слоя грунта, в этом месте было зафиксировано сваливание строительного мусора. Активисты намерены остановить хозяйственную деятельность на территории произрастания редких растений, по их мнению, это нарушает федеральные законы.
Отметим, что нам не удалось найти в реестре выданных лицензий на недропользование информации о разрешении добычи торфа в Шарташском болоте. Редакция сделала запрос в областное министерство природных ресурсов и экологии с просьбой дать комментарий по поводу сложившейся ситуации.
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