На Урале зарплату работникам МУП ЖКХ выплатили только после вмешательства прокуратуры

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Пышминском районе задолженность по зарплате на сумму более миллиона рублей перед работниками муниципального предприятия ЖКХ погасили только после вмешательства прокуратуры.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в МУП ЖКХ «Черемышское» возникла задолженность по выплате зарплаты перед 49 сотрудниками на общую сумму свыше миллиона рублей.Прокуратура внесла руководителю предприятия представление с требованием об устранении нарушения, а также направила мировому судье судебного участка № 4 Камышловского судебного района судебные приказы о взыскании начисленной, но не выплаченной заработной платы.Суд удовлетворил требования прокурора. Сейчас задолженность перед работниками погашена уже в полном объеме.