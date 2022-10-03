На Урале зарплату работникам МУП ЖКХ выплатили только после вмешательства прокуратуры
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Пышминском районе задолженность по зарплате на сумму более миллиона рублей перед работниками муниципального предприятия ЖКХ погасили только после вмешательства прокуратуры.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в МУП ЖКХ «Черемышское» возникла задолженность по выплате зарплаты перед 49 сотрудниками на общую сумму свыше миллиона рублей.
Прокуратура внесла руководителю предприятия представление с требованием об устранении нарушения, а также направила мировому судье судебного участка № 4 Камышловского судебного района судебные приказы о взыскании начисленной, но не выплаченной заработной платы.
Суд удовлетворил требования прокурора. Сейчас задолженность перед работниками погашена уже в полном объеме.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в МУП ЖКХ «Черемышское» возникла задолженность по выплате зарплаты перед 49 сотрудниками на общую сумму свыше миллиона рублей.
Прокуратура внесла руководителю предприятия представление с требованием об устранении нарушения, а также направила мировому судье судебного участка № 4 Камышловского судебного района судебные приказы о взыскании начисленной, но не выплаченной заработной платы.
Суд удовлетворил требования прокурора. Сейчас задолженность перед работниками погашена уже в полном объеме.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Жителя Нижнего Тагила осудят за убийство сожительницы
03 октября 2022
03 октября 2022
В Екатеринбурге осудят водителя «Газели», насмерть сбившего женщину
27 сентября 2022
27 сентября 2022
Свердловчанину вынесли приговор за убийство сожительницы
29 сентября 2022
29 сентября 2022