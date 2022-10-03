Более сотни лучших свердловских студентов и аспирантов получат стипендии губернатора

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области среди студентов и аспирантов определили лауреатов стипендии губернатора. За успехи в учебе единовременную выплату получат более сотни человек.Как сообщили в департаменте информполитики региона, участие в отборе приняли более 500 студентов вузов и организаций среднего профессионального образования, а также представителей институтов Уральского отделения Российской академии наук.В этом году стипендии губернатора получат 35 аспирантов, 120 студентов вузов и 68 студентов колледжей и техникумов. Лауреатам-аспирантам назначены единовременные выплаты в размере 24 тысяч рублей, студентам вузов и организаций среднего профобразования –18 тысяч рублей и 10 800 рублей соответственно.Для тех, кто получает такую стипендию во второй раз, предусмотрен повышающий коэффициент 10%, а если в третий и более раз – 20%.