Родители немного сэкономят на подарке ко Дню учителя в Екатеринбурге

«В этом году решили экономить», — комментируют родители.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Специалисты сервиса по поиску работы SuperJob провели опрос и выяснили, сколько родители в Екатеринбурге планируют потратить на поздравления с Днем учителя в этом году.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе SuperJob, в Екатеринбурге подарок классному руководителю в этом году родительским коллективам обойдется примерно в 2 600 рублей. Это на 100 рублей меньше, чем в прошлом году.В среднем по России подарок педагогу обойдется в 3000 рублей, что на 200 рублей меньше по сравнению с 2021 годом.Самый популярный подарок педагогу – цветы. Их намерены подарить классным руководителям 38% опрошенных. На втором месте – подарочные сертификаты (11%), а на третьем – конфеты и чайные или кофейные наборы (9%).