Родители немного сэкономят на подарке ко Дню учителя в Екатеринбурге
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Специалисты сервиса по поиску работы SuperJob провели опрос и выяснили, сколько родители в Екатеринбурге планируют потратить на поздравления с Днем учителя в этом году.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе SuperJob, в Екатеринбурге подарок классному руководителю в этом году родительским коллективам обойдется примерно в 2 600 рублей. Это на 100 рублей меньше, чем в прошлом году.
В среднем по России подарок педагогу обойдется в 3000 рублей, что на 200 рублей меньше по сравнению с 2021 годом.
Самый популярный подарок педагогу – цветы. Их намерены подарить классным руководителям 38% опрошенных. На втором месте – подарочные сертификаты (11%), а на третьем – конфеты и чайные или кофейные наборы (9%).
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе SuperJob, в Екатеринбурге подарок классному руководителю в этом году родительским коллективам обойдется примерно в 2 600 рублей. Это на 100 рублей меньше, чем в прошлом году.
В среднем по России подарок педагогу обойдется в 3000 рублей, что на 200 рублей меньше по сравнению с 2021 годом.
«В этом году решили экономить», — комментируют родители.
Самый популярный подарок педагогу – цветы. Их намерены подарить классным руководителям 38% опрошенных. На втором месте – подарочные сертификаты (11%), а на третьем – конфеты и чайные или кофейные наборы (9%).
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