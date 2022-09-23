На следующей неделе в Свердловской области ожидается потепление
Общество
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
По данным синоптиков Уральского гидрометцентра, на следующей неделе в Свердловскую область вернётся тепло. Также в регионе ожидаются небольшие и умеренные дожди.
В понедельник, 3 октября, в Свердловской области облачно с прояснениями, ночью местами небольшой дождь, днём небольшой, местами умеренный дождь. Ночью +1…+6°C, днём +9…+14°C. Ветер южный, юго-западный 4-9 м/сек, местами порывы до 14 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днём небольшой дождь. Ночью +4…+6°C, днём +12…+14°C. Ветер южный, юго-западный 4-9 м/сек.
Во вторник, 4 октября, в Свердловской области переменная облачность, местами небольшой дождь. Ночью +4…+9°C, днём +13…+18°C. Ветер юго-западный, южный 5-10 м/сек.
В уральской столице переменная облачность, без осадков. Ночью +7...+9°C, днём +16…+18°C. Ветер юго-западный, южный 5-10 м/сек.
В среду, 5 октября, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +2…+7°C, днём +11…+16°C. Ветер юго-западный, южный 5-10 м/сек.
В столице Урала переменная облачность, без осадков. Ночью +5…+7°C, днём +12…+14°C. Ветер юго-западный, южный 5-10 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В понедельник, 3 октября, в Свердловской области облачно с прояснениями, ночью местами небольшой дождь, днём небольшой, местами умеренный дождь. Ночью +1…+6°C, днём +9…+14°C. Ветер южный, юго-западный 4-9 м/сек, местами порывы до 14 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днём небольшой дождь. Ночью +4…+6°C, днём +12…+14°C. Ветер южный, юго-западный 4-9 м/сек.
Во вторник, 4 октября, в Свердловской области переменная облачность, местами небольшой дождь. Ночью +4…+9°C, днём +13…+18°C. Ветер юго-западный, южный 5-10 м/сек.
В уральской столице переменная облачность, без осадков. Ночью +7...+9°C, днём +16…+18°C. Ветер юго-западный, южный 5-10 м/сек.
В среду, 5 октября, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +2…+7°C, днём +11…+16°C. Ветер юго-западный, южный 5-10 м/сек.
В столице Урала переменная облачность, без осадков. Ночью +5…+7°C, днём +12…+14°C. Ветер юго-западный, южный 5-10 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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