Полицейские выпроводили двух девушек из екатеринбургского метро после откровенной фотосессии
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Сегодня утром в екатеринбургском метро на станции «Ботаническая» две девушки решили провести откровенную фотосессию. Одна из них позировала в эпатажном наряде, а вторая фотографировала. Об этом сообщает телеграм-канал «Екатеринбург ЧП».
Фотосессию девиц заснял на камеру один из очевидцев. По его словам, сделав несколько кадров девушки решили зайти в вагон поезда, который должен был следовать в депо. Машинист по громкоговорителю попросил их выйти, но девушки проигнорировали требование, и тогда за ними пришли сотрудники полиции. Как рассказал очевидец, они подождали, пока модель переоденется, после чего попросили обеих последовать за ними.
В пресс-группе городского УМВД сообщили, что сотрудники полиции напомнили девушкам о необходимости соблюдения общественного порядка и требований личной безопасности на транспорте и после проверки документов отпустили.
Фотосессию девиц заснял на камеру один из очевидцев. По его словам, сделав несколько кадров девушки решили зайти в вагон поезда, который должен был следовать в депо. Машинист по громкоговорителю попросил их выйти, но девушки проигнорировали требование, и тогда за ними пришли сотрудники полиции. Как рассказал очевидец, они подождали, пока модель переоденется, после чего попросили обеих последовать за ними.
В пресс-группе городского УМВД сообщили, что сотрудники полиции напомнили девушкам о необходимости соблюдения общественного порядка и требований личной безопасности на транспорте и после проверки документов отпустили.
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