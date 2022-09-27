В Свердловской области стали чаще спрашивать о политических взглядах при трудоустройстве

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Жители Свердловской области стали чаще сталкиваться с вопросами о политических взглядах при приёме на работу. По данным специалистов сервиса по поиску работы «hh.ru», с этими вопросами на собеседовании сталкивались 16% респондентов, что в три раза больше, чем в прошлом году.В 2021 году с вопросами о политических взглядах при трудоустройстве сталкивались 5% соискателей.«При этом лишь 12% респондентов уверены, что спрашивать потенциального работника о его политических взглядах допустимо. Неприемлемой эту тему считают 78%», – рассказали в пресс-службе сервиса.