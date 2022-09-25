Свердловская спортсменка завоевала серебро на Чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту

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Свердловская спортсменка Карина Бочкарёва в составе Российской сборной стала вице-чемпионом мира в подъёме по штурмовой лестнице. Об этом сообщают в ГУ МЧС России по Свердловской области.Она участвовала на Чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту, который сейчас проходит в Узбекистане.Бочкарёва является инспектором отделения профилактики пожаров 54-й пожарно-спасательной части 2-го пожарно-спасательного отряда регионального ГУ МЧС в Нижнем Тагиле.