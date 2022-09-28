В Екатеринбурге возле 32-го военного городка ограничили продажу алкоголя

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге в магазинах возле 32-военного городка ограничили продажу алкоголя. Об этом сообщают местные жители, заметившие накануне, что прилавки со спиртными напитками оказались закрыты чёрными мешками.Об этом сообщает портал E1.RU. Так, например, в продуктовом магазине на Симферопольской висит объявление со ссылкой на постановление мэрии, в которой указывается, что продажа алкоголя запрещена в период с 30 сентября по 9 октября 2022 года.В администрации города заявили, что в этом объявлении была допущена неточность, так как строго запрета не было, и объяснили, что в адрес владельцев магазинов в районе военного города были направлены рекомендательные письма, номер которых указан в объявлении.С какой целью такие письма были разосланы в мэрии не прокомментировали.