В Екатеринбурге возле 32-го военного городка ограничили продажу алкоголя
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге в магазинах возле 32-военного городка ограничили продажу алкоголя. Об этом сообщают местные жители, заметившие накануне, что прилавки со спиртными напитками оказались закрыты чёрными мешками.
Об этом сообщает портал E1.RU. Так, например, в продуктовом магазине на Симферопольской висит объявление со ссылкой на постановление мэрии, в которой указывается, что продажа алкоголя запрещена в период с 30 сентября по 9 октября 2022 года.
В администрации города заявили, что в этом объявлении была допущена неточность, так как строго запрета не было, и объяснили, что в адрес владельцев магазинов в районе военного города были направлены рекомендательные письма, номер которых указан в объявлении.
С какой целью такие письма были разосланы в мэрии не прокомментировали.
Об этом сообщает портал E1.RU. Так, например, в продуктовом магазине на Симферопольской висит объявление со ссылкой на постановление мэрии, в которой указывается, что продажа алкоголя запрещена в период с 30 сентября по 9 октября 2022 года.
В администрации города заявили, что в этом объявлении была допущена неточность, так как строго запрета не было, и объяснили, что в адрес владельцев магазинов в районе военного города были направлены рекомендательные письма, номер которых указан в объявлении.
С какой целью такие письма были разосланы в мэрии не прокомментировали.
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