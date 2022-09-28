В уральской столице мобилизуют мужчину, у которого скоро должен родиться третий ребёнок

10.24 Воскресенье, 2 октября 2022
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге мобилизуют 28-летнего Алексея, который скоро должен стать многодетным отцом. Сейчас у него два сына и жена, находящаяся на 27-й неделе беременности.

Как рассказал екатеринбуржец порталу E1.RU, у его жены диагностированы гипертензия и артериальная гипертония, её беременность ведут как осложненную. И кроме него, со слов Алексея, помочь супруге будет некому. В таком состоянии женщине тяжело справляться с детьми, работать она не сможет.

«Из денег осталась только моя последняя зарплата. Мы живём на съемной квартире, нужно платить за кредиты, а работал я один. Мне хотя бы отсрочку, пока не родится ребёнок», – рассказал мужчина.

Сам он проходил срочную службу в звании рядового. В боевых действиях никогда не участвовал, тем не менее его забрали. Сейчас мужчина находится в учебном центре для мобилизованных.

В Минобороны РФ эту информацию пока не прокомментировали.

Отметим, что вчера в Госдуму внесли законопроект, который предусматривает отсрочку от частичной мобилизации для многодетных отцов. Предполагается, что такая мера также сможет освободить от призыва мужчин, жены которых находятся на сроке беременности не менее 22 недель и воспитывают двух детей в возрасте до 18 лет.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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11:04 Две актрисы театра кукол погибли в аварии на свердловской трассе
10:24 В уральской столице мобилизуют мужчину, у которого скоро должен родиться третий ребёнок
09:41 На складе с химикатами в Екатеринбурге вспыхнул крупный пожар
17:49 В Свердловской области в посёлке Шаля загорелся частный дом
16:58 На радарах заметили самолёты, летающие из Екатеринбурга в закрытый для полётов Ростов-на-Дону
16:09 В Свердловской области на 40% повышают взносы на капремонт
15:10 В Екатеринбурге полицейские после увольнения могут получать повестки
14:23 В Свердловской области в Заречном мобилизировали 47-летнего инженера с тугоухостью
13:34 В Екатеринбурге у полицейских стали забирать загранпаспорта
12:43 Смертельная авария произошла на ЕКАД с участием фуры
11:33 Площадь очага тления торфяника под Екатеринбургом снизилась до 20 гектаров
11:10 В Первоуральске ищут 42-летнюю женщину, пропавшую 29 сентября
09:58 Екатеринбуржцев предупредили о проверке сирен 5 октября
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