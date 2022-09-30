На радарах заметили самолёты, летающие из Екатеринбурга в закрытый для полётов Ростов-на-Дону
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
На сервисе мониторинга авиаполётов Flightradar24 были замечены самолёты «Уральских авиалиний», выполнявшие рейсы из Екатеринбурга в Ростов-на-Дону. В самой авиакомпании эту информацию не комментируют.
Напомним, что аэропорт Платов в Растове-на-Дону не принимает и не выпускает воздушные судна в связи с закрытием воздушного пространства. Данное решение было приятно авиационными властями России и накануне продлено до 10 октября.
СМИ отмечают, что некоторых случаях информация о том, что самолёт направляется в Ростов, скрыта.
Как сообщает портал E1.RU со ссылкой на свой источник, самолёты могут использоваться для отправки военнослужащих на юг России.
В Минобороны РФ эту информацию пока не прокомментировали.
Напомним, что аэропорт Платов в Растове-на-Дону не принимает и не выпускает воздушные судна в связи с закрытием воздушного пространства. Данное решение было приятно авиационными властями России и накануне продлено до 10 октября.
СМИ отмечают, что некоторых случаях информация о том, что самолёт направляется в Ростов, скрыта.
Как сообщает портал E1.RU со ссылкой на свой источник, самолёты могут использоваться для отправки военнослужащих на юг России.
В Минобороны РФ эту информацию пока не прокомментировали.
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