Фестиваль «Россия» стартует в Екатеринбурге в 33 раз
Общество
Фото: официальный сайт фестиваля «Россия» / www.rossia-doc.ru
В субботу, 1-го октября в екатеринбургском киноконцертном театре «Космос» стартует фестиваль документального кино «Россия». В 2022-м году он пройдёт уже в 33 раз.
Шесть первых дней октября культурный Екатеринбург будет жить «Россией» — смотреть и обсуждать документальные ленты из разных городов страны. В конкурсной программе документального кино – 28 кинолент из Санкт-Петербурга, Москвы, Красноярска, Краснодара, Баку, Якутска. Екатеринбург представлен 3 работами — «Евангелие детства», «Монета страны Малави», «Оранжевый мяч». В конкурсе телевизионных докфильмов среди 21-го претендента на призы тоже есть екатеринбуржцы.
Фильмом открытия фестиваля станет «Обретение Родины» режиссёра Павла Фаттахутдинова (екатеринбургская студия «СНЕГА»). В этой кинокартине рассказывается о русской эмиграции в Харбин и Шанхай и возвращении эмигрантов в Россию.
Церемония открытия начнётся в «Космосе» в 18:00. Но первые конкурсные показы начнутся раньше, с 11:00 в традиционной «резиденции» фестиваля «Россия» — в Доме Кино. Там же будут проходить обсуждения фильмов. И они обещают быть особенно горячими, учитывая обстановку в стране и мире. Ведь среди конкурсантов есть фильм из Луганска («Дорога домой»), а одним из членов жюри стал военный корреспондент из Донецка Сергей Белоус.
Шесть первых дней октября культурный Екатеринбург будет жить «Россией» — смотреть и обсуждать документальные ленты из разных городов страны. В конкурсной программе документального кино – 28 кинолент из Санкт-Петербурга, Москвы, Красноярска, Краснодара, Баку, Якутска. Екатеринбург представлен 3 работами — «Евангелие детства», «Монета страны Малави», «Оранжевый мяч». В конкурсе телевизионных докфильмов среди 21-го претендента на призы тоже есть екатеринбуржцы.
Фильмом открытия фестиваля станет «Обретение Родины» режиссёра Павла Фаттахутдинова (екатеринбургская студия «СНЕГА»). В этой кинокартине рассказывается о русской эмиграции в Харбин и Шанхай и возвращении эмигрантов в Россию.
Церемония открытия начнётся в «Космосе» в 18:00. Но первые конкурсные показы начнутся раньше, с 11:00 в традиционной «резиденции» фестиваля «Россия» — в Доме Кино. Там же будут проходить обсуждения фильмов. И они обещают быть особенно горячими, учитывая обстановку в стране и мире. Ведь среди конкурсантов есть фильм из Луганска («Дорога домой»), а одним из членов жюри стал военный корреспондент из Донецка Сергей Белоус.
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