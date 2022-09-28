В Екатеринбурге появились уникальные напитки под маркой «ЧÖ»

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

«ЧÖ» — это, прежде всего, паблик-арт программа, благодаря которой в Екатеринбурге вот уже несколько лет подряд появляются необычные шедевры стрит-арта. Но теперь «ЧÖ» — ещё и марка уникальных напитков, испить которые можно только в столице Урала.Так, в сентябре организаторы паблик-арт программы объявили о выпуске комбучи под названием «ЧÖ». Комбуча — это тонизирующий напиток с содержанием витаминов и полезных кислот. Для создания конкретно этой марки была создана смесь из чайного гриба, улуна, тархуна, сока уральской жимолости и черники. Разливается комбуча по стильным бутылочкам, а подаётся в одном из модных баров Екатеринбурга.Кроме того, под маркой «ЧÖ» выпустили ещё и медовуху. Её произвели на основе ферментированного меда с добавлением уральской вишни. Найти такую медовуху тоже можно только в Екатеринбурге.Для создания этих уникальных напитков кураторы паблик-арт программы обращались к профессионалам — в компанию «Live Brew» и к медоварам «Gurin Craft».