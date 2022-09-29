Жительницу Кушвы отправят в колонию за издевательства над малолетней дочерью

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Кушве прошёл суд над женщиной, которая истязала своего ребёнка. Малолетнюю дочь женщина надолго закрывала в холодный сарай и привязывала к кровати.Такими методами воспитания жестокосердная мамаша пыталась добиться от девочки послушания и наказывала за мелкие провинности. Моральное и физическое насилие над 8-летним ребёнком продолжались, как минимум, с июля 2020-го года по декабрь 2021-го года. По крайней мере, те 9 эпизодов, что удалось доказать в ходе судебного процесса, пришлись на указанный период.Жительницу Кушвы осудили не только за издевательства, но и за ненадлежащее исполнении родительских обязанностей. Вердикт — 3 года и 15 дней колонии общего режима, — сообщает телеграм-канала «Патрульный участок».