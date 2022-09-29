В Свердловской области на выходных потеплеет
Общество
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
На выходных в Свердловской области и Екатеринбурге потеплеет. Температура воздуха днем в воскресенье поднимется до +13°С.
В субботу, 1 октября, в регионе переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 0…-5°С, днем +4…+9°С. Ветер юго-восточный со скоростью 4-9 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, без осадков. Ночью -1…-3°С, днем +6…+8°С. Ветер юго-восточный со скоростью 4-9 м/сек.
В воскресенье, 2 октября, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +2…-3°С, днем +8…+13°С. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем южный, юго-восточный со скоростью 3-8 м/сек.
В уральской столице переменная облачность, без осадков. Ночью 0…+2°С, днем +10…+12°С. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем южный, юго-восточный со скоростью 3-8 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В субботу, 1 октября, в регионе переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 0…-5°С, днем +4…+9°С. Ветер юго-восточный со скоростью 4-9 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, без осадков. Ночью -1…-3°С, днем +6…+8°С. Ветер юго-восточный со скоростью 4-9 м/сек.
В воскресенье, 2 октября, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +2…-3°С, днем +8…+13°С. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем южный, юго-восточный со скоростью 3-8 м/сек.
В уральской столице переменная облачность, без осадков. Ночью 0…+2°С, днем +10…+12°С. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем южный, юго-восточный со скоростью 3-8 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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