В питомнике в Артемовском районе выявили опасный карантинный вирус
Общество
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Свердловский референтный центр Россельхознадзора обнаружил крупном питомнике плодовых и декоративных культур в Артемовском районе саженцы, которые заражены опасным вирусным заболеванием.
Агроном отдела карантина растений провел мониторинг территории, отобрал образцы частей растений, чтобы проверить их на наличие карантинных вирусных и бактериальных заболеваний. Проведенное в испытательной лаборатории референтного центра исследование методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) показало, что слива сорта «Пламенная» заражена шаркой (оспой) слив.
Шарка (оспа) слив является наиболее вредоносной вирусной болезнью косточковых культур в Европе. Впервые эту болезнь зарегистрировали на границе Болгарии и Македонии. Заболевание назвали по-болгарски «шарка слив», что в переводе на русский язык означает кольца, дуги, оспины на плодах сливы.
Изначально восприимчивыми к вирусу шарки считались слива домашняя, алыча, трилоба и абрикос. Позднее оказалось, что к вирусу восприимчивы персик и терн. Почти все известные древесные и травянистые растения-хозяева вируса произрастают в России и могут являться потенциальными резерваторами вируса.
Информацию о выявлении опасного вируса растений референтный центр передал в Управление Россельхознадзора по Свердловской области.
Агроном отдела карантина растений провел мониторинг территории, отобрал образцы частей растений, чтобы проверить их на наличие карантинных вирусных и бактериальных заболеваний. Проведенное в испытательной лаборатории референтного центра исследование методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) показало, что слива сорта «Пламенная» заражена шаркой (оспой) слив.
Шарка (оспа) слив является наиболее вредоносной вирусной болезнью косточковых культур в Европе. Впервые эту болезнь зарегистрировали на границе Болгарии и Македонии. Заболевание назвали по-болгарски «шарка слив», что в переводе на русский язык означает кольца, дуги, оспины на плодах сливы.
Изначально восприимчивыми к вирусу шарки считались слива домашняя, алыча, трилоба и абрикос. Позднее оказалось, что к вирусу восприимчивы персик и терн. Почти все известные древесные и травянистые растения-хозяева вируса произрастают в России и могут являться потенциальными резерваторами вируса.
Информацию о выявлении опасного вируса растений референтный центр передал в Управление Россельхознадзора по Свердловской области.
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