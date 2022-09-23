В свердловских ТЦ продолжают работать мобильные пункты вакцинации
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области растет количество посетителей пунктов вакцинации в торговых центрах. Об этом заявили в департаменте информполитики региона. Мобильные пункты вакцинации продолжат работу и на следующей недели.
За неделю прививки в торговых центрах сделали около 1 600 свердловчан – их число за семь дней выросло на 25%. В регионе увеличили количество пунктов, в которых можно поставить прививки от коронавируса, гриппа, дифтерии и гепатита В.
Желающим поставить прививку необходимо иметь при себе паспорт, медицинский полис и СНИЛС. График работы пунктов вакцинации на период с 30 сентября по 6 октября опубликован на сайте Центра общественного здоровья и медицинской профилактики.
За неделю прививки в торговых центрах сделали около 1 600 свердловчан – их число за семь дней выросло на 25%. В регионе увеличили количество пунктов, в которых можно поставить прививки от коронавируса, гриппа, дифтерии и гепатита В.
Желающим поставить прививку необходимо иметь при себе паспорт, медицинский полис и СНИЛС. График работы пунктов вакцинации на период с 30 сентября по 6 октября опубликован на сайте Центра общественного здоровья и медицинской профилактики.
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