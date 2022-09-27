В Екатеринбурге продлили перекрытие улицы Сурикова

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В Екатеринбурге изменили сроки закрытия движения транспорта по улице Сурикова вблизи дома № 106. Участок будет перекрыт с 7 по 9 и с 14 по 16 октября.Как сообщили в пресс-службе мэрии, ограничение движения транспорта на улице Сурикова необходимо для строительства инженерной сети.Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршруты объезда.