Фонд «ЗООзащита» и инклюзивная мастерская создали в Екатеринбурге благотворительный мерч

– Это наш первый опыт благотворительной коллаборации. Сегодня некоммерческим организациям нужна поддержка, и это как никто другой понимает другая благотворительная организация, которая знает специфику, трудности и нужды своих коллег, – рассказывает руководитель «ЗООзащиты» Анна Вайман.

Максим Маркин © Вечерние ведомости

В начале ноября в Екатеринбурге в продажу поступят шопперы, значки и магниты с подопечными благотворительного фонда «ЗООзащита», расписанные художниками инклюзивной мастерской «Город мастеров». Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в фонде.Приуроченная ко Всемирному дню защиты животных встреча мастеров, молодых людей с расстройством аутистического спектра и нарушениями интеллектуального развития, и котомоделей, жителей зоопространства «Мохнатая компания» Фонда «ЗООзащита», состоится уже 4 октября.Все вырученные средства от продаж мерча пойдут на поддержку деятельности «ЗООзащиты» и «Города мастеров».