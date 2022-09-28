Фонд «ЗООзащита» и инклюзивная мастерская создали в Екатеринбурге благотворительный мерч
Общество
Фото: фонд «ЗООзащита»
В начале ноября в Екатеринбурге в продажу поступят шопперы, значки и магниты с подопечными благотворительного фонда «ЗООзащита», расписанные художниками инклюзивной мастерской «Город мастеров». Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в фонде.
Приуроченная ко Всемирному дню защиты животных встреча мастеров, молодых людей с расстройством аутистического спектра и нарушениями интеллектуального развития, и котомоделей, жителей зоопространства «Мохнатая компания» Фонда «ЗООзащита», состоится уже 4 октября.
Все вырученные средства от продаж мерча пойдут на поддержку деятельности «ЗООзащиты» и «Города мастеров».
Приуроченная ко Всемирному дню защиты животных встреча мастеров, молодых людей с расстройством аутистического спектра и нарушениями интеллектуального развития, и котомоделей, жителей зоопространства «Мохнатая компания» Фонда «ЗООзащита», состоится уже 4 октября.
– Это наш первый опыт благотворительной коллаборации. Сегодня некоммерческим организациям нужна поддержка, и это как никто другой понимает другая благотворительная организация, которая знает специфику, трудности и нужды своих коллег, – рассказывает руководитель «ЗООзащиты» Анна Вайман.
Все вырученные средства от продаж мерча пойдут на поддержку деятельности «ЗООзащиты» и «Города мастеров».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Автоинспекторы будут ловить в Екатеринбурге пьяных водителей
30 сентября 2022
30 сентября 2022
За три дня в Екатеринбурге задержали 17 пьяных водителей
26 сентября 2022
26 сентября 2022