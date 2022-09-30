Туристическая выставка Expotravel вновь открылась в Екатеринбурге

«Приветствую гостей Екатеринбурга. Выставка проходит в городе уже 23-й раз. Это событие важно как для города с активно развивающийся туристической сферой. Желаю всем плодотворной работы и буду рад вас видеть в Екатеринбурге вновь», – сказал начальник Департамента общественной связи Галина Токарева.

Максим Маркин © Вечерние ведомости

Международная туристическая выставка Expotravel открылась в Екатеринбурге 30 сентября. Мероприятие продлится до 1 октября. В этом году ее посетили представители четырех регионов России и двух стран.Expotravel является крупнейшей региональной туристической выставкой России. Ежегодно в ней принимают участие организации из разных стран мира: ведущие туристические компании Екатеринбурга, крупнейшие туроператоры России, ближнего и дальнего зарубежья, представительства иностранных государств, авиакомпании и отели.В этот раз на выставку прибыли представители четырех регионов России, а также Киргизии и Турции. На мероприятии гости могут узнать информацию о маршрутах и современных туристический возможностях у 17 стендов, в том числе в специальной зоне Екатеринбурга.Также пройдут несколько мероприятий, на которых ведущие специалисты туризма обсудят актуальные проблемы и новшества сферы гостеприимства. Гости Expotravel смогут поучаствовать в мастер-классах и посмотреть выступления.