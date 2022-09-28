Омбудсмен: мобилизованные свердловчане получат первые выплаты в октябре

«Сегодняшний день провела в 32 ом военном городке. Прошла путь мобилизованного от автобуса, в котором прибывают ребята с территорий, до автобуса, в котором они отправляются в аэропорт. Сначала идёт регистрация прибывших, затем получение карточек Промсвязьбанка. Для этого нужен паспорт и военный билет. Деньги будут зачислены на карточки 10 октября», – рассказала Татьяна Мерзлякова.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова заявила, что мобилизованные уральцы получат первые выплаты 10 октября. Об этом она написала на своей странице во ВКонтакте. В Минобороны эту информацию пока не прокомментировали.По словам омбудсмена, мест в казармах хватает всем. Татьяна Мерзлякова отметила, что мобилизованным дают три сухпойка, одежду, фляжки и котелки. Также гарантированы завтрак, обед и ужин.Напомним, что 21 сентября Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России.