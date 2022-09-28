Чемпионат России по дзюдо пройдет в Екатеринбурге

– Чемпионат России пройдет в обновленном Дворце игровых видов спорта на Олимпийской набережной. Мы не первые раз принимаем старты дзюдоистов. Ранее были проведены первенства России, национальные чемпионаты, турниры «Большой шлем» и командный чемпионат Европы. В этот раз нам выпала честь принять чемпионат России, в рамках которого пройдут и мероприятия, приуроченные к 50-летию Федерации дзюдо России, – рассказал министра физической культуры и спорта области Леонид Раппопорт.

Максим Маркин © Вечерние ведомости

С 30 октября по 5 ноября в Екатеринбурге в ДИВСе пройдет чемпионат России по дзюдо. Распоряжение о проведении мероприятия подписал губернатор Евгений Куйвашев.Как сообщили в департаменте информполитики области, глава региона поставил задачу провести соревнования, чтобы привлечь свердловчан к активному и здоровому образу жизни, а также укрепить статус Свердловской области как один из центров развития спорта в России.У состязаний будет внушительный призовой фонд. Он составит 8,1 миллиона рублей. Победитель личных соревнований сможет выиграть 150 тысяч рублей, занявший II место – 100 тысяч рублей, III место – 50 тысяч рублей. За победу в командном турнире коллектив получит 1,6 миллиона рублей.Чемпионов страны определят в разных весовых категориях: до 60 кг у мужчин, в категориях 78 кг и свыше 78 кг у женщин; дзюдоисты в весах 66 кг, 73 кг, женщины до 63 и 70 кг; до 81 кг и 90 кг у мужчин, и до 57 кг у женщин; в весах 100 кг и свыше 100 кг у мужчин, а также до 48 кг и до 52 кг у женщин. Командные соревнования закроют программу чемпионата 4 ноября.