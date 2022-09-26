Автоинспекторы будут ловить в Екатеринбурге пьяных водителей

Максим Маркин © Вечерние ведомости

С 30 сентября по 2 октября сотрудники ГИБДД вновь будут ловить в Екатеринбурге водителей, грубо нарушающих ПДД.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, автоинспекторы будут выявлять автомобилистов, находящихся в состояние опьянения, лишенных права управления транспортным средством, либо не имеющих его вовсе.Госавтоинспекция призывает очевидцев пьяного вождения сразу же сообщать об этом по телефону +7 (343) 263-19-02, 02 или 112.