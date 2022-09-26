Благоустройство парка «Солнечные аллеи» в Екатеринбурге возобновили
Общество
Фото: дизайн-проект / екатеринбург.рф
Благоустройство линейного парка «Солнечные аллеи» в Екатеринбурге возобновили. Подрядчик уже приступил к геодезическим работам и планировке территории. Срок сдачи прежний — 1 августа 2023 года.
Напомним, что в 2021 году горожанами в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды» выбрали благоустройство Преображенского парка и общественной зоны в микрорайоне «Солнечный».
Мэрия Екатеринбурга провела конкурс на право благоустройства, который выиграло ООО «Авиапромстрой». Однако заключенный договор из-за нарушений условий контракта пришлось расторгнуть.
В сентябре 2022 года вновь был проведен конкурс по определению подрядчика. Победителем стала компания ООО «ЛЕВ».
Концепция «Солнечных аллей» осталась неизменной. Будут сделаны пешеходные зоны из плитки разных цветов, которые свяжут жилые кварталы с детским садом, школой художественной гимнастики и губернаторским лицеем. В том числе обустроят песчано-гравийные дорожки, зоны для отдыха и детскую площадку. В парке будут более 500 деревьев и 3 тысяч кустарников.
Для реализации проекта будут привлечены средства федерального, областного и местного бюджетов.
Напомним, что в 2021 году горожанами в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды» выбрали благоустройство Преображенского парка и общественной зоны в микрорайоне «Солнечный».
Мэрия Екатеринбурга провела конкурс на право благоустройства, который выиграло ООО «Авиапромстрой». Однако заключенный договор из-за нарушений условий контракта пришлось расторгнуть.
В сентябре 2022 года вновь был проведен конкурс по определению подрядчика. Победителем стала компания ООО «ЛЕВ».
Концепция «Солнечных аллей» осталась неизменной. Будут сделаны пешеходные зоны из плитки разных цветов, которые свяжут жилые кварталы с детским садом, школой художественной гимнастики и губернаторским лицеем. В том числе обустроят песчано-гравийные дорожки, зоны для отдыха и детскую площадку. В парке будут более 500 деревьев и 3 тысяч кустарников.
Для реализации проекта будут привлечены средства федерального, областного и местного бюджетов.
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