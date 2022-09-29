Уральские строители просят президента и министра обороны РФ освободить некоторых сотрудников от частичной мобилизации

10.34 Пятница, 30 сентября 2022
Общество
Иллюстрация: Вечерние ведомости
СРО «Уральское объединение строителей» и СРО «Лига проектных организаций» написали официальное письмо президенту и министру обороны РФ с просьбой освободить от призыва для частичной мобилизации и оставить на рабочих местах сотрудников строительных компаний России, занятых на критически важных направлениях.

Как сообщили в пресс-службе «Уральского объединения строителей», в СРО должны входить компании с обязательными двумя специалистами, которые подписывают документы и согласуют работы по строительству и проектированию. Это специалисты, входящие в Национальный реестр специалистов Ассоциации «Национальное объединение строителей» Ассоциации «Национальное объединение проектировщиков и изыскателей». Отмечается, что в Ассоциации входят все СРО РФ.

– Крайне важно обязательное физическое присутствие специалистов НРС на рабочих местах. Без подписи документов и согласования работ со стороны вышеупомянутых сотрудников строительство и проектирование не могут ни начаться, ни продолжиться, – заявляет генеральный директор СРО «Уральское объединение строителей», член совета СРО «Лига проектных организаций» Сергей Ренжин.


По словам Ренжина, строительство и проектирование являются одними из драйверов российской экономики. Гендиректор СРО «Уральское объединение строителей» считает, что в случае призыва специалистов НРС стройки и проекты могут остановиться, а страна может понести экономические потери.

– В свою очередь, СРО будут обязаны приостановить деятельность компании, которые прекратили процесс производства. Очевидно, что в отрасли будут банкротства. Мы рассчитываем на положительное решение вопроса, – говорит Сергей Ренжин.


Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
Похожие материалы
В УрФУ создали ситуационный центр по вопросам частичной мобилизации
29 сентября 2022
В Свердловской области запустили горячую линию по вопросам частичной мобилизации
28 сентября 2022
Свердловским резервистам разрешили выезжать за пределы России
28 сентября 2022
В Свердловской области мобилизировали более тысячи запасников
23 сентября 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Осмотр детской травмы

Как работает травмпункт в Екатеринбурге, в котором принимает единственный врач, а дети по два часа ждут в очереди
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
  • Самое важное
13:21 Омбудсмен: мобилизованные свердловчане получат первые выплаты в октябре
12:50 Чемпионат России по дзюдо пройдет в Екатеринбурге
12:22 В Екатеринбурге возбудили уголовные дела за поддельные документы для зачисления детей в первые классы
11:48 Автоинспекторы будут ловить в Екатеринбурге пьяных водителей
11:24 Прокуратура взяла на контроль устранение коммунальной аварии на улице Щербакова в Екатеринбурге
10:59 Благоустройство парка «Солнечные аллеи» в Екатеринбурге возобновили
10:34 Уральские строители просят президента и министра обороны РФ освободить некоторых сотрудников от частичной мобилизации
10:10 Жители Нижнего Тагила смогут получить скидку при оплате проезда в трамвае
09:49 В уральской столице пропала 29-летняя девушка
09:22 В Екатеринбурге из-за прорыва трубы затопило улицу Щербакова
20:54 Сотрудники ДПС устроили погоню за нарушителем в Сухоложском районе
20:26 В Екатеринбурге может появиться абонемент на парковку в центре
20:07 Лавр на ладан дышит, но в Екатеринбурге за его жизнь идёт борьба
19:29 За двойное убийство битой житель посёлка Красногвардейский рискует сесть на пожизненное
18:56 В посёлке Кедровое появилась необычная музыкальная площадка
17:52 СУМЗ продолжает работу по зарыблению свердловских водоемов
17:29 Волонтеры объявили на Урале сбор гуманитарной помощи для мобилизованных
16:54 Председателем Нижнетагильской думы стал Вадим Раудштейн
16:22 В Екатеринбурге закроют движение транспорта на перекрестке Малышева – Гагарина
15:53 Гордума Екатеринбурга запустила горячую линию для поддержки горожан
15:26 Отопление в столице Урала полностью включат до 1 октября
14:55 Свердловчанину вынесли приговор за убийство сожительницы
14:24 В УрФУ создали ситуационный центр по вопросам частичной мобилизации
13:52 Жительница Кушвы отправится в колонию за истязание своей дочери
13:23 Коронавирусом в Свердловской области заболели еще 1 863 человека
12:51 В Екатеринбурге мужчина перебегал дорогу и попал под колеса машины
Все новости Свердловской области
12:55 Парламент Башкирии внес в ГД законопроект об участии осужденных в военных действиях
11:49 С мобилизованных могут снять запрет заниматься предпринимательством
11:29 В Красноярском крае родители держали 13-летнюю дочь на цепи, отец задержан
11:07 Росавиация продлила запрет на полеты в 11 аэропортов до 10 октября
10:46 В Финляндии вступил в силу запрет для въезда туристов из России
10:25 В Новосибирске ФСБ задержала подозреваемого в организации поджогов военкоматов
13:30 Разброд и шагание
10:58 Володин: гражданам на воинском учете выезд за границу без разрешения военкоматов запрещен
09:58 Раненого военкома Усть-Илимска вывели из медикаментозной комы
09:45 В Новосибирске попытались поджечь военкомат, подозреваемый задержан
20:10 Гладков: из-за детонации боеприпаса в Белгородской области пострадали 14 человек
18:40 Госдума приняла закон о кредитных каникулах для мобилизованных
18:21 Правозащитники раскритиковали новые составы общественных наблюдательных комиссий
17:36 Собянин: военкоматы Москвы после проверки разослали уведомления об отзыве повесток
16:48 Губернатор объяснил «громкие звуки» в Курской области работой авиации МО
16:17 Володин предложил отдавать брошенные на границах авто семьям мобилизованных
15:24 Посольство США в Москве призвало своих граждан немедленно покинуть Россию
15:14 Минпромторг: в Липецкой области стартовал выпуск электромобилей под брендом Evolute
14:35 В Санкт-Петербурге суд заключил под стражу до 23 ноября поджигателя военкомата
13:47 Во Франции экстренная контрацепция станет бесплатной для всех женщин
12:54 Росавиация: мобилизованным вернут деньги за неиспользованные билеты на самолеты и поезда
12:34 Суд на два месяца арестовал мужчину, стрелявшего в военкома Усть-Илимска
17:38 Правозащитники запустили телеграм-бот для помощи призывникам и военнослужащим
17:04 ВЦИОМ: россияне считают Пушкина и Путина «символами России»
16:24 Депутат ГД: в ходе частичной мобилизации могут призвать «несколько тысяч» медработников
15:44 Осмотр детской травмы
Все новости России и мира
13:21 Омбудсмен: мобилизованные свердловчане получат первые выплаты в октябре
12:50 Чемпионат России по дзюдо пройдет в Екатеринбурге
12:47 Кадастровая палата по Пермскому краю объяснила, почему в выписке из ЕГРН могут отображаться чужие объекты недвижимости
12:39 Изобретение ученого Пермского Политеха повысит эффективность обработки титана и полимерных композитов
12:22 В Екатеринбурге возбудили уголовные дела за поддельные документы для зачисления детей в первые классы
11:48 Автоинспекторы будут ловить в Екатеринбурге пьяных водителей
11:24 Прокуратура взяла на контроль устранение коммунальной аварии на улице Щербакова в Екатеринбурге
10:59 Благоустройство парка «Солнечные аллеи» в Екатеринбурге возобновили
10:43 Прикамец на 4 месяца стал пешеходом из-за долга перед дочерью
10:34 Уральские строители просят президента и министра обороны РФ освободить некоторых сотрудников от частичной мобилизации
10:10 Жители Нижнего Тагила смогут получить скидку при оплате проезда в трамвае
09:49 В уральской столице пропала 29-летняя девушка
09:22 В Екатеринбурге из-за прорыва трубы затопило улицу Щербакова
20:54 Сотрудники ДПС устроили погоню за нарушителем в Сухоложском районе
20:26 В Екатеринбурге может появиться абонемент на парковку в центре
20:07 Лавр на ладан дышит, но в Екатеринбурге за его жизнь идёт борьба
19:29 За двойное убийство битой житель посёлка Красногвардейский рискует сесть на пожизненное
18:56 В посёлке Кедровое появилась необычная музыкальная площадка
17:52 СУМЗ продолжает работу по зарыблению свердловских водоемов
17:29 Волонтеры объявили на Урале сбор гуманитарной помощи для мобилизованных
16:54 Председателем Нижнетагильской думы стал Вадим Раудштейн
16:30 Центр «Мой бизнес» запускает новую образовательную программу
16:22 В Екатеринбурге закроют движение транспорта на перекрестке Малышева – Гагарина
15:53 Гордума Екатеринбурга запустила горячую линию для поддержки горожан
15:26 Отопление в столице Урала полностью включат до 1 октября
14:55 Свердловчанину вынесли приговор за убийство сожительницы
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK