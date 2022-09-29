Уральские строители просят президента и министра обороны РФ освободить некоторых сотрудников от частичной мобилизации

– Крайне важно обязательное физическое присутствие специалистов НРС на рабочих местах. Без подписи документов и согласования работ со стороны вышеупомянутых сотрудников строительство и проектирование не могут ни начаться, ни продолжиться, – заявляет генеральный директор СРО «Уральское объединение строителей», член совета СРО «Лига проектных организаций» Сергей Ренжин.

– В свою очередь, СРО будут обязаны приостановить деятельность компании, которые прекратили процесс производства. Очевидно, что в отрасли будут банкротства. Мы рассчитываем на положительное решение вопроса, – говорит Сергей Ренжин.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

СРО «Уральское объединение строителей» и СРО «Лига проектных организаций» написали официальное письмо президенту и министру обороны РФ с просьбой освободить от призыва для частичной мобилизации и оставить на рабочих местах сотрудников строительных компаний России, занятых на критически важных направлениях.Как сообщили в пресс-службе «Уральского объединения строителей», в СРО должны входить компании с обязательными двумя специалистами, которые подписывают документы и согласуют работы по строительству и проектированию. Это специалисты, входящие в Национальный реестр специалистов Ассоциации «Национальное объединение строителей» Ассоциации «Национальное объединение проектировщиков и изыскателей». Отмечается, что в Ассоциации входят все СРО РФ.По словам Ренжина, строительство и проектирование являются одними из драйверов российской экономики. Гендиректор СРО «Уральское объединение строителей» считает, что в случае призыва специалистов НРС стройки и проекты могут остановиться, а страна может понести экономические потери.