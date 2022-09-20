Лавр на ладан дышит, но в Екатеринбурге за его жизнь идёт борьба

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Минувшей ночью в екатеринбургский приют животных-инвалидов «Клякса» доставили очередного бедолагу. Его назвали Лавром и немедленно передали на лечение в клинику доктора Тебенькова.Лавр в очень тяжёлом состоянии. Судя по травмам, он упал с большой высоты. Хотя, нельзя исключать инцидент с каким-то автомобилем — это позволяет предположить то обстоятельство, что нашли кота на обочине дороги. И ещё травмы подсказывают, что несчастье с котиком случилось не сегодня и не вчера: раны не свежие и уже гноятся.Приют для травмированных животных «Клякса» вновь вынужден обращаться за помощью к уральцам. Финансово помочь излечению Лавра можно через карту Сбербанка, которая привязана к номеру 89126025666.