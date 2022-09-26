В посёлке Кедровое появилась необычная музыкальная площадка

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Металлофоны, ксилофоны и прочие музыкальные инструменты установили в парке отдыха посёлка Кедровое (расположен в 39 километрах от Екатеринбурга). У каждого инструмента своё название и своё особенное звучание.На музыкальной площадке Кедровского поселкового парка отдыха теперь можно услышать, как звучит «Тонга Драм» — идиофон (это такой самозвучащий древнейший инструмент) или ксилофон «Миримба». Есть в парке также металлофоны «Крылья», «Парус» и «Поющие цветы». И есть такая редкость, как аэрофон — духовой инструмент, который в данном случае из-за «слоновьего» звука, который издаёт, носит название «Хобот». Сыграть на них может любой посетитель парка, хоть малец, хоть старец. Вандализма хулиганов жители посёлка не опасаются, ведь инструменты сделаны максимально прочными, по антивандальной системе. Об открытии музыкальной площадки в парке Кедрового поведал интернет-портал «Грифон Инфо».Посёлок Кедровое был основан возле Верхней Пышмы в годы Второй мировой войны. Сейчас там проживает более 2 тысяч человек.