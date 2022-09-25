СУМЗ продолжает работу по зарыблению свердловских водоемов

17.52 Четверг, 29 сентября 2022
Общество
Фото: пресс-служба УГМК
АО «Среднеуральский медеплавильный завод» выпустил 10 тысяч сеголеток сазана в Новомариинское водохранилище. Эта экологическая акция организована в рамках соглашения о взаимодействии в сфере охраны окружающей среды между правительством Свердловской области и предприятием.

Завод с 2011 года заселяет рыбой водоемы Свердловской области. За 11 лет состоялось 12 зарыблений. Выпущено свыше 2,1 миллиона рыб на сумму более 7,5 млн рублей. Последнее зарыбление состоялось осенью 2021 года: в Новомариинское водохранилище выпустили 10 тысяч сеголеток сазана.

— Мы традиционно каждый год занимаемся зарыблением ревдинских водоемов. Такие акции проводим много лет, и будем продолжать заниматься этим благородным делом. Всем рыбакам большой привет, — сказал директор АО «СУМЗ» Багир Абдулазизов.



Фото: пресс-служба УГМК


Сеголетки — рыба, вышедшая из икринки в этом году. К месту выпуска из Зеленоборского рыбопитомника сазана доставили в «живых» машинах: в кузове автомобиля размещены специальные баки с водой, в которые поставляется кислород и поддерживается постоянная температура.

Вместе с Багиром Абдулазизовым «новоселов» на новое место жительство отправили министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов, депутат областного Заксобрания Александр Серебренников, сотрудники администрации города и представители организации «Молодежь СУМЗа».

— В двенадцатый раз мы проводим подобное зарыбление. Безусловно, это улучшает качество ревдинских водоемов, приносит им пользу и повышает биоразнообразие, — отметил Алексей Кузнецов.



Фото: пресс-служба УГМК


— Я хочу сказать слова благодарности СУМЗу и УГМК за то, что эта акция продолжается на протяжении многих лет, и благодаря ей наши водоемы становятся чище. Совместная природоохранная деятельность органов власти и промышленных предприятий идет на пользу экологии региона, — говорит Александр Серебренников.


По словам Артёма Сороки, ведущего ихтиолога «Главрыбвода», сазаны неприхотливы, и выбранный водоем отлично подходит для этого вида рыб: много кислорода и питания. К следующему лету они могут вырасти до 600-700 граммов. Например, в Ревдинском пруду уже сейчас попадаются экземпляры по 5-6 килограммов.

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Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости
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