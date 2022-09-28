Гордума Екатеринбурга запустила горячую линию для поддержки горожан
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбургской городской думе запустили горячую линию для поддержки горожан. Обращения жителей могут быть на разные темы.
Как сообщили в пресс-службе ЕГД, звонки принимаются по номеру 304-17-59 по будням с 09.00 до 17.00. В частности, будут рассматриваться просьбы от родственников екатеринбуржцев, призванных в ходе частичной мобилизации.
Кроме того, по телефону поддержки можно оставить заявки на оказание адресной помощи. Вопросы, на решение которых необходимо время, передадут в курирующие их структуры и возьмут на контроль городской думы.
В пресс-службе ЕГД напомнили, что горячая линия для горожан открывалась еще в апреле 2020 года для приема обращений, связанных с коронавирусом и ограничительными мерами. Теперь телефон поддержки будет работать постоянно.
Как сообщили в пресс-службе ЕГД, звонки принимаются по номеру 304-17-59 по будням с 09.00 до 17.00. В частности, будут рассматриваться просьбы от родственников екатеринбуржцев, призванных в ходе частичной мобилизации.
– Специалисты готовы дать юридические консультации по вопросам, связанным с кредитными и ипотечными выплатами, социальными льготами и другим, – отметили в гордуме.
Кроме того, по телефону поддержки можно оставить заявки на оказание адресной помощи. Вопросы, на решение которых необходимо время, передадут в курирующие их структуры и возьмут на контроль городской думы.
В пресс-службе ЕГД напомнили, что горячая линия для горожан открывалась еще в апреле 2020 года для приема обращений, связанных с коронавирусом и ограничительными мерами. Теперь телефон поддержки будет работать постоянно.
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