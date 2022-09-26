Коронавирусом в Свердловской области заболели еще 1 863 человека
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
За сутки в Свердловской области выявили 1 863 случая коронавируса. С начала пандемии в регионе зафиксировано 520 940 заболевших.
В Свердловской области выздоровели еще 2 224 пациента. Всего вылечились 491 252 человека.
Зарегистрировано два летальных исхода за последние сутки. Общее число случаев смерти больных коронавирусом – 10 821.
В Свердловской области выздоровели еще 2 224 пациента. Всего вылечились 491 252 человека.
Зарегистрировано два летальных исхода за последние сутки. Общее число случаев смерти больных коронавирусом – 10 821.
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